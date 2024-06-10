Авдюхов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдюхов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюхов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Авдюхова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Кудинова (Авдюхова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Авдюхова Екатерина Алексеевна
Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно