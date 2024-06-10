Авдюхов Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюхов Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдюхов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюхов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Авдюхова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Кудинова (Авдюхова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Авдюхова Екатерина Алексеевна

Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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