Бирин Сергей известно
Место рожденияг. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рождения18.01.1957
Дата смерти11.01.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957
Отец: Бирин не известно
Мать: Бирина Анна Григорьевна
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Смерть
11.01.2007
Похороны
16.01.2007
Liiva kalmictu, г.Tallinn, Harjumaa, Eesti