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Бирин Сергей известно

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Место рождения

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

18.01.1957

Дата смерти

11.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957

Отец: Бирин не известно

Мать: Бирина Анна Григорьевна

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Смерть
11.01.2007
Похороны
16.01.2007
Liiva kalmictu, г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
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