Довыденко Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довыденко Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1955

Дата смерти

01.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955

Отец: Довыденко Пётр Семёнович

Мать: Довыденко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1977

Дочь: Корнякова (Довыденко) Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
09.04.1984

Дочь: Хохлова (Довыденко) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна

Смерть
01.09.2014

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