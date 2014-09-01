Довыденко Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1955
Дата смерти01.09.2014
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955
Рождение ребёнка
03.10.1977
Дочь: Корнякова (Довыденко) Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
09.04.1984
Дочь: Хохлова (Довыденко) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Довыденко (Каргина) Зинаида Алексеевна
Смерть
01.09.2014