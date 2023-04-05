Карин Михаил Николаевич 05.09.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карин Михаил Николаевич

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.09.1954

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1954

Отец: Карин Николай Лазаревич

Мать: Карина (Кошкова) Анна Григорьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
свободный, Амурская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
08.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 17.03.1985 и 18.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Poland

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