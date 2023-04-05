Карин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1954
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
свободный, Амурская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
08.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 17.03.1985 и 18.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Poland