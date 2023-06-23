Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1928
Дата смерти19.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
12.08.1947
Рождение ребёнка
21.12.1950
Рождение ребёнка
09.06.1953
Рождение ребёнка
09.12.1955
Смерть
19.04.1982
Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край