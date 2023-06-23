Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1928

Дата смерти

19.04.1982

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928

Отец: Капустин Маркел Григорьевич

Мать: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна

Бракосочетание
Около 1946

Муж: Емельянов Яков Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Яков Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Яков Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Яков Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Яков Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
19.04.1982
Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край

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