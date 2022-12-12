Кудымова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1924
Сын: Кудымов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
деревня Вогулка, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ. На карте wikimapia: https://wikimapia.org/#lang=... Показать все
Место жительства
Между 1942 и 1944
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Село Усть-Салда, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Смерть
Неизвестно