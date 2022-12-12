Кудымова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1924

Сын: Кудымов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

деревня Вогулка, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ. На карте wikimapia: https://wikimapia.org/#lang=... Показать все
Место жительства
Между 1942 и 1944
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Село Усть-Салда, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Смерть
Неизвестно
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