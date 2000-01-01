Мовкаленко Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1976
Сын: Мовкаленко Денис
Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий
Томск
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Мовкаленко Павел
Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий
Рождение ребёнка
10.11.1986
Сын: Мовкаленко Олег
Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий
Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Никита
Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий
Развод
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Валерий