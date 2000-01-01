Мовкаленко Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Нина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1976

Сын: Мовкаленко Денис

Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий

Томск
Рождение ребёнка
30.01.1978

Сын: Мовкаленко Павел

Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий

Рождение ребёнка
10.11.1986

Сын: Мовкаленко Олег

Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий

Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Никита

Отец ребёнка: Мовкаленко Валерий

Развод
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Валерий

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