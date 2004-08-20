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Коломыцев Михаил Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1943

Дата смерти

20.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1943

Отец: Коломыцев Коломыйцев Назар Пантелеймонович

Мать: Агрипина

Место жительства
Неизвестно
Губская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1968

Дочь: Заровская Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Коломыцева Татьяна Алексеевна

Смерть
20.08.2004
Баракаевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

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