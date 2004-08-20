Коломыцев Михаил Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1943
Дата смерти20.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1943
Место жительства
Неизвестно
Губская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1968
Дочь: Заровская Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Коломыцева Татьяна Алексеевна
Смерть
20.08.2004
Баракаевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край