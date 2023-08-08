Берендюкова (Ткаченко) Мария Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таченко Севостьян
Рождение ребёнка
12.02.1940
Сын: Берендюков Борис Николаевич
Отец ребёнка: Берендюков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнулина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Берендюков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берендюков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Берендюков Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно