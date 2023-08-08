Берендюкова (Ткаченко) Мария Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берендюкова (Ткаченко) Мария Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таченко Севостьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1940

Сын: Берендюков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Берендюков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнулина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Берендюков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берендюков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Берендюков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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