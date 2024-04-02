Иванов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Миланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галя

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Степанида

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Агафья

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

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