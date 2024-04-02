Иванов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Василий
Мать: Иванова Миланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галя
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Степанида
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Агафья
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна