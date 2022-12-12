Нарымский Иван Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти24.03.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1326
210 км, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение
1903
Отец: Нарымский Варфоломей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Нарымская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Уфимцева Анастасия Афанасьевна
Корбелкино, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
24.03.1938