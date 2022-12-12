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Нарымский Иван Варфоломеевич

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Место рождения

Большой Корчуган, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1326

Жена: Уфимцева Анастасия Афанасьевна

210 км, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение
1903

Отец: Нарымский Варфоломей

Мать: не указана

Большой Корчуган, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Нарымская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Уфимцева Анастасия Афанасьевна

Корбелкино, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
24.03.1938
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