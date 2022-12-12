Рюся (Фоуди) Мария Адамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1906
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Рюся Михаил Самойлов
Рождение ребёнка
?.01.1911
Отец ребёнка: Рюся Михаил Самойлов
Рождение ребёнка
16.09.1913
Сын: Рюся Иван Михайлович
Отец ребёнка: Рюся Михаил Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюся Михаил Самойлов
Смерть
Неизвестно