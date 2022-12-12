Рюся (Фоуди) Мария Адамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Фоуди) Мария Адамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1906

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Рюся Михаил Самойлов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1911

Сын: Рузанов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Рюся Михаил Самойлов

Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Рюся Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рюся Михаил Самойлов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюся Михаил Самойлов

Смерть
Неизвестно
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