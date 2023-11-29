Коломиец Андрей
Место рожденияс. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области
Дата рождения15.01.1915
Дата смерти15.02.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915
Отец: Коломиец Тихон
Мать: (Коломиец) Ксения
Бракосочетание
29.?.1947
Жена: Коломиец (Мищенко) Анна
Рождение ребёнка
25.11.1948
Дочь: Данилевич (Коломиец) Нина
Мать ребёнка: Коломиец (Мищенко) Анна
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Колесник (Коломиец) Лидия
Мать ребёнка: Коломиец (Мищенко) Анна
Смерть
15.02.1984
Похороны
Неизвестно