Коломиец Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Андрей

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Место рождения

с. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

15.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Коломиец Тихон

Мать: (Коломиец) Ксения

Бракосочетание
29.?.1947

Жена: Коломиец (Мищенко) Анна

Рождение ребёнка
25.11.1948

Дочь: Данилевич (Коломиец) Нина

Мать ребёнка: Коломиец (Мищенко) Анна

Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Колесник (Коломиец) Лидия

Мать ребёнка: Коломиец (Мищенко) Анна

Смерть
15.02.1984
Похороны
Неизвестно

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