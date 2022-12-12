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Кондрашов Иван Кондратьевич

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Место рождения

Баздрево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1665

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Харланов Кондратий Харлампиевич

Мать: не указана

Баздрево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кондрашов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ларченко Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Кондрашов Моисей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1756
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