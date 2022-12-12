Кондрашов Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1665
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Харланов Кондратий Харлампиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кондрашов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ларченко Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кондрашов Моисей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1756