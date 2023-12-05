(Смирнова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Павел
Отец ребёнка: Смирнов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: Смирнов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Мария
Отец ребёнка: Смирнов Абрам
Смерть
Неизвестно
Калининская обл.