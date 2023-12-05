(Смирнова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел

Отец ребёнка: Смирнов Абрам

Быково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: Смирнов Абрам

Быково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Мария

Отец ребёнка: Смирнов Абрам

Смерть
Неизвестно
Калининская обл.
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