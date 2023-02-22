Меркулова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Нина Степановна
Отец ребёнка: Меркулов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Меркулов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меркулов Степан
Рождение ребёнка
17.03.1924
Сын: Меркулов Василий Степанович
Отец ребёнка: Меркулов Степан
Рождение ребёнка
17.02.1927
Сын: Меркулов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Меркулов Степан
Цуриково, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.10.1949
Дочь: Пашмурова (Меркулова) Лидия Степановна
Отец ребёнка: Меркулов Степан
Смерть
Неизвестно