Меркулова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Нина Степановна

Отец ребёнка: Меркулов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Меркулов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Иван Степанович

Отец ребёнка: Меркулов Степан

Рождение ребёнка
17.03.1924

Сын: Меркулов Василий Степанович

Отец ребёнка: Меркулов Степан

Рождение ребёнка
17.02.1927

Сын: Меркулов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Меркулов Степан

Цуриково, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.10.1949

Дочь: Пашмурова (Меркулова) Лидия Степановна

Отец ребёнка: Меркулов Степан

Смерть
Неизвестно

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