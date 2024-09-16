Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна

Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна

Место рождения

Игумново

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Махалкин Яков Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Николай Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Зеленцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Зеленцов Николай Моисеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Сын: Зеленцов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Зеленцов Николай Моисеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.