Шевцов Стас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Стас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Иван Станиславович

Мать ребёнка: Шевцова Вероника Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Елесей Станиславович

Мать ребёнка: Шевцова Вероника Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Лилиана Станиславовна

Мать ребёнка: Шевцова Вероника Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Вероника Сергеевна

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