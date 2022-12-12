Прозоров Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1918
Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова Анна Васильевна
Сосновский, Вятский уезд, Вятская губерния