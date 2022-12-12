Прозоров Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1918

Жена: Прозорова Анна Васильевна

Вожгалы, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Анна Васильевна

Сосновский, Вятский уезд, Вятская губерния
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