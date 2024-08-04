Гурьянов Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Тимофей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьянов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Тимофеевна

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гурьянов Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Садиер (Тимофеева-Гурьянова) Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Гурьянова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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