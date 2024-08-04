Гурьянов Тимофей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурьянов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гурьянова Мария Тимофеевна
Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Гурьянова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Садиер (Тимофеева-Гурьянова) Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гурьянова Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно