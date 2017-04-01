Дутко (Бобылева) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.05.1927
Дата смерти?.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1958
Сын: Дутко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дутко (Дудка) Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1966
Дочь: Дутко Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Дутко (Дудка) Василий Иванович
Смерть
?.04.2017