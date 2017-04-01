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Дутко (Бобылева) Светлана Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.05.1927

Дата смерти

?.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927

Отец: Бобылев Иван Васильевич

Мать: Бобылева (Мяотц) Александра Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дутко (Дудка) Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1958

Сын: Дутко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дутко (Дудка) Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1966

Дочь: Дутко Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Дутко (Дудка) Василий Иванович

Смерть
?.04.2017

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