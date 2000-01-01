Семёнов Кузнецов (Афанасьева) Фиона Хиония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1864
Дочь: Александров Незамаев Анна
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1867
Сын: Елизаров Кузнецов Тимофей
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1869
Сын: Елизаров Кузнецов Прокопий
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1872
Дочь: Георгиев Егоров Волков Дарья
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1874
Дочь: Елизарова Кузнецова Матрёна Матрона
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1876
Сын: Елизаров Кузнецов Макарий
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1878
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1879
Сын: Елизаров Кузнецов Василий
Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя