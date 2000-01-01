Семёнов Кузнецов (Афанасьева) Фиона Хиония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Кузнецов (Афанасьева) Фиона Хиония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1864

Дочь: Александров Незамаев Анна

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1867

Сын: Елизаров Кузнецов Тимофей

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Елизаров Кузнецов Прокопий

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1872

Дочь: Георгиев Егоров Волков Дарья

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1874

Дочь: Елизарова Кузнецова Матрёна Матрона

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1876

Сын: Елизаров Кузнецов Макарий

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1878

Сын: Елизаров Кузнецов Сергей

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1879

Сын: Елизаров Кузнецов Василий

Отец ребёнка: Семёнов Кузнецов Елизар

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Кузнецов Елизар

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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