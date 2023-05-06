Виссарионова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виссарионова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данила

Отец ребёнка: Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

Смерть
Неизвестно
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