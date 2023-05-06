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Виссарионова Анна
Виссарионова Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Пётр
1857 г.р.
Дети
Василий
Данила
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Данила
Отец ребёнка:
Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Василий
Отец ребёнка:
Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Пётр
Смерть
Неизвестно
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