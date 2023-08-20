Ананьев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Степан Алексеевич

Мать: Ананьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Ананьева Мария Сергеевна

Московская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1917

Дочь: Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Ананьева Мария Сергеевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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