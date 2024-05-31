(Старцева) София Андреева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
поручители по ж Ермил Николаев Киреев, Н Василий Андреев Старцев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Наталья Петрова
Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Симеон Петров
Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Егор Петров
Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Акилина Петрова
Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Петр Николаев
Смерть
Неизвестно