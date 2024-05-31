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(Старцева) София Андреева

Место рождения

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
поручители по ж Ермил Николаев Киреев, Н Василий Андреев Старцев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Наталья Петрова

Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Симеон Петров

Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Егор Петров

Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Акилина Петрова

Отец ребёнка: Киреев Петр Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Петр Николаев

Смерть
Неизвестно

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