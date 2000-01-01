Чертыков Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертыков Лев Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.07.1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1808

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чертыкова ? ?

Смерть
14.07.1816
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