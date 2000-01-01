Чертыков Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.07.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1808
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чертыкова ? ?
Смерть
14.07.1816