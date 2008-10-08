Гришина (Фролова) Матрена Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1922
Дата смерти08.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1941
Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович
Рождение ребёнка
31.05.1953
Дочь: Артамонова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Тюрина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович
Рождение ребёнка
04.10.1959
Дочь: Кахтюрина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович
Рождение ребёнка
23.11.1960
Сын: Гришин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1962
Дочь: Павлова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович
Смерть
08.10.2008