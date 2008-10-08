Гришина (Фролова) Матрена Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Фролова) Матрена Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1922

Дата смерти

08.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1941

Сын: Гришин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович

Рождение ребёнка
31.05.1953

Дочь: Артамонова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Тюрина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович

Рождение ребёнка
04.10.1959

Дочь: Кахтюрина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович

Рождение ребёнка
23.11.1960

Сын: Гришин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович

Рождение ребёнка
18.03.1962

Дочь: Павлова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Егорович

Смерть
08.10.2008
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