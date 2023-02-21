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Захаров Владимир Петрович
Захаров Владимир Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.1962
Пол
Мужской
Отец
Терентьев Петр Максимович
1920 г.р.
Мать
Терентьева (Захарова) Дарья Семеновна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1962
Отец:
Терентьев Петр Максимович
Мать:
Терентьева Дарья Семеновна
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