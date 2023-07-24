Ширяева Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1958

Отец: Ежихин Михаил Архипович

Мать: Ежихина Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.10.1981

Сын: Ширяев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ширяев Александр

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1988

Сын: Ширяев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ширяев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирова Елена Александровна

Отец ребёнка: Ширяев Александр

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ширяев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Денис Александрович

Отец ребёнка: Ширяев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Александр

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