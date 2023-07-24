Ширяева Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1958
Отец: Ежихин Михаил Архипович
Мать: Ежихина Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.10.1981
Сын: Ширяев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ширяев Александр
Рождение ребёнка
06.10.1988
Сын: Ширяев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ширяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабирова Елена Александровна
Отец ребёнка: Ширяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ширяев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Денис Александрович
Отец ребёнка: Ширяев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Александр