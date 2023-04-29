Шитова (Дарьюшкина) Татьяна Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 23.01.1885 и 25.01.1885
Дата смерти14.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 23.01.1885 и 25.01.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
Между 01.08.1913 и 03.08.1913
Сын: Алексеев (Шитов) Александр Иванович
Отец ребёнка: Шитов Иван Алексеевич
Смерть
14.05.1972