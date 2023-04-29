Шитова (Дарьюшкина) Татьяна Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Дарьюшкина) Татьяна Парфёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 23.01.1885 и 25.01.1885

Дата смерти

14.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 23.01.1885 и 25.01.1885

Отец: Дарьюшкин Парфений Яковлевич

Мать: Дарьюшкина (Абрамова) Екатерина Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Шитов Иван Алексеевич

Мисково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Между 01.08.1913 и 03.08.1913

Сын: Алексеев (Шитов) Александр Иванович

Отец ребёнка: Шитов Иван Алексеевич

Мисково, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
14.05.1972

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