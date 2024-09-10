Надуткин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Надуткин Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Надуткин Михей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Надуткин Макар Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Надуткин Герасим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно