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Надуткин Степан Иванович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Надуткин Иван Андреевич

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Надуткин Михей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Надуткин Макар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Надуткин Герасим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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