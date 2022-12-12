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Подрез Сергей Владимирович
Подрез Сергей Владимирович
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
13.11.1972
Пол
Мужской
Отец
Подрез Владимир Николаевич
1950 г.р.
Мать
Подрез (Чускова) Зинаида Леонидовна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972
Отец:
Подрез Владимир Николаевич
Мать:
Подрез Зинаида Леонидовна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
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