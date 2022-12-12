Подрез Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодрез Сергей Владимирович

Подрез Сергей Владимирович

avatar

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

13.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972

Отец: Подрез Владимир Николаевич

Мать: Подрез Зинаида Леонидовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close