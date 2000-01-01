Павлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Лина Павловна

Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Любовь Павлова

Смерть
Неизвестно
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