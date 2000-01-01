Павлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Иван
Мать: Павлова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Лина Павловна
Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Любовь Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Любовь Павлова
Смерть
Неизвестно