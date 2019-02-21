Журавлева (Курмаева) Елена Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1926
Дата смерти21.02.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1926
Отец: Курмаев Харитон Ульянович
Рождение ребёнка
25.11.1957
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
05.06.?
Дочь: Журавлева Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Анатолий Никифорович
Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Петр Никифорович
Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Илья Никифорович
Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2019