Журавлева (Курмаева) Елена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Курмаева) Елена Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1926

Дата смерти

21.02.2019

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1926

Отец: Курмаев Харитон Ульянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
05.06.?

Дочь: Журавлева Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Анатолий Никифорович

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Илья Никифорович

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Журавлев Никифор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Никифор Ильич

Смерть
21.02.2019
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