Зуев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зуев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зуев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Зуев Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Чикман, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Зуев Иван Никандров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зуев Степан Никандров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Зуев Сергей Никандров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Зуев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Зуев Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зуева Лукия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зуев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зуев Марк Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Григорий Никандров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Петр Никандров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Григорий Наумов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Андриян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Савелий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Калинник Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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