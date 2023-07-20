Зуев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зуев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1870
Рождение ребёнка
1872 ст.
Чикман, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1883
Сын: Зуев Иван Никандров
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зуева Лукия Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зуев Марк Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Петр Никандров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Григорий Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Калинник Никифорович
Смерть
Неизвестно