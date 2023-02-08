Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1848
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мамонтов Гавриил Порфиров
Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мамонтов Николай Порфиров
Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1862
Дочь: (Мамонтова) Анна Порфирия
Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно