Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова (Полосухина) Анна Никифорова

Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова

Место рождения

Семено-Красилово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Семено-Красилово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.07.1848

Муж: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мамонтов Гавриил Порфиров

Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мамонтов Николай Порфиров

Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.01.1862

Дочь: (Мамонтова) Анна Порфирия

Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.