Меценатов Клавдий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меценатова) Варвара Клавдиева
Мать ребёнка: Меценатова Фаина Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Меценатова) Елизавета Клавдиева
Мать ребёнка: Меценатова Фаина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Между 1886 и 1905
священник Скорбященской (домовой) церкви г.Ярославля, протоиерей
Смерть
Неизвестно