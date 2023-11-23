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Меценатов Клавдий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Меценатов Петр Васильев

Мать: Меценатова (Розова) Олимпиада Игнатьева

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годПошехонский уездсела Георгиевского в Яловце ( скан 173)Священник Петр Вас... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меценатова) Варвара Клавдиева

Мать ребёнка: Меценатова Фаина Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меценатова) Елизавета Клавдиева

Мать ребёнка: Меценатова Фаина Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меценатова Фаина Дмитриева

Работа или профессия
Между 1886 и 1905
священник Скорбященской (домовой) церкви г.Ярославля, протоиерей
Смерть
Неизвестно

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