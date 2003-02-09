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Романовский Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1950

Дата смерти

09.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1973

Жена: Романовская Вера Васильевна

Рождение ребёнка
03.09.1974

Дочь: Романовская Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Романовская Вера Васильевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Романовский Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Романовская Вера Васильевна

Смерть
09.02.2003
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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