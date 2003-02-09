Романовский Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1950
Дата смерти09.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1973
Рождение ребёнка
03.09.1974
Дочь: Романовская Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Романовская Вера Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1983
Сын: Романовский Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Романовская Вера Васильевна
Смерть
09.02.2003