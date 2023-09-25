Мельник (Тобиаш) Зинаида Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Поручители: крестьянин села Мощаниц Архип Кириллович Грицюк, крестьянин села Колоденка Филипп Войцехович Тобиаш, крестьянин села Колоденка Константин Филиппович Тобиаш.
Рождение ребёнка
19.12.1912 ст.
Сын: Мельник Григорий Венедиктович
Отец ребёнка: Мельник Венедикт Емельянович
Восприемники: Иосиф Филиппович Тобиаш, девица Матрона Фёдоровна Свирчук.
Смерть
Неизвестно