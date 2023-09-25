Мельник (Тобиаш) Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Тобиаш) Зинаида Филипповна

Место рождения

Колоденка, Рівненська область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Колоденка, Рівненська область
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Муж: Мельник Венедикт Емельянович

Здолбунов, Рівненська область
Поручители: крестьянин села Мощаниц Архип Кириллович Грицюк, крестьянин села Колоденка Филипп Войцехович Тобиаш, крестьянин села Колоденка Константин Филиппович Тобиаш.
Рождение ребёнка
19.12.1912 ст.

Сын: Мельник Григорий Венедиктович

Отец ребёнка: Мельник Венедикт Емельянович

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: Иосиф Филиппович Тобиаш, девица Матрона Фёдоровна Свирчук.
Смерть
Неизвестно

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