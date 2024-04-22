Кулик Василий Архипович
Место рождения
Дата рождения15.10.1910
Дата смерти15.09.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910
Рождение ребёнка
23.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Лидия Кузьминична
Бракосочетание
08.07.1964
Свидетельство VI-УР № 278776 выдано 08 июля 1964г. Гор. ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 299
Смерть
15.09.1965
Причина смерти: гипертоническая болезнь злокачественной формы, острая коронарная недостаточность | Свидетельство о смерти VI-ЯР № 159433 выдано 17 сентября 1965г. Гор. ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запис... Показать все