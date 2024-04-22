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Кулик Василий Архипович

Место рождения

Новосёловка, Полтавська область

Дата рождения

15.10.1910

Дата смерти

15.09.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосёловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Лидия Кузьминична

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
08.07.1964

Жена: Буянова Лидия Кузьминична

Ялта, Ялта, Республика Крым
Свидетельство VI-УР № 278776 выдано 08 июля 1964г. Гор. ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запись № 299
Смерть
15.09.1965
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: гипертоническая болезнь злокачественной формы, острая коронарная недостаточность | Свидетельство о смерти VI-ЯР № 159433 выдано 17 сентября 1965г. Гор. ЗАГС г. Ялта Крымской обл. Запис... Показать все
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