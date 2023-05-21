Сорокин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: Дубовкина Иулияна (Ульяна) Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Сорокина Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.09.1926
Дочь: Мороз Вера Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сорокин Александр Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Балымова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.11.1935
Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна
Большое Мокрое, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно