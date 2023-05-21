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Сорокин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Дубовкина Иулияна (Ульяна) Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Сорокина Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.09.1926

Дочь: Мороз Вера Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сорокин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Балымова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.11.1935

Сын: Сорокин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Дмитриевна

Большое Мокрое, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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