Дзержинский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1909
Дата смерти18.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1944 по 1978
Смерть
18.01.1978