Дзержинский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзержинский Иван Иванович

Дзержинский Иван Иванович

avatar

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

09.04.1909

Дата смерти

18.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1909 по 1925
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1925 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1944
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1944 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.01.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close