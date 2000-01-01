Лопатина Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишкин Евгений

Отец ребёнка: Никишкин Эмилий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишкин Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишкин Эмилий

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