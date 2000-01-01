Лопатина Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишкин Евгений
Отец ребёнка: Никишкин Эмилий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишкин Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никишкин Эмилий