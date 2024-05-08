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Николаева Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1961

Отец: Кубрак Константин Иосифович

Мать: Кубрак Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1983

Дочь: Васильева Елена Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1990

Дочь: Николаева Нина Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

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