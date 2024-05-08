Николаева Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1961
Отец: Кубрак Константин Иосифович
Мать: Кубрак Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1983
Дочь: Васильева Елена Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1990
Дочь: Николаева Нина Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич