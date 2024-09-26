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Беляй Максим Петрович

Место рождения

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляй Пётр Кондратьевич

Мать: Беляй Надежда Трофимовна

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Развод
Неизвестно

Жена: Синькова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Надежда Трофимовна

Рождение ребёнка
16.01.1900

Сын: Беляй Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Беляй Надежда Трофимовна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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