Беляй Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляй Пётр Кондратьевич
Мать: Беляй Надежда Трофимовна
Развод
Неизвестно
Жена: Синькова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синькова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
16.01.1900
Сын: Беляй Афанасий Максимович
Мать ребёнка: Беляй Надежда Трофимовна
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно