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Григорьичев Фёдор Семёнович

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Григорьичев Семен Алексеевич

Мать: Григоричева Марфа Егоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьичева Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьичева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Григорьичева Анна (Анисья) Фёдоровна

Мать ребёнка: Григорьичева Агафья Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Григорьичев Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Григорьичева Агафья Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Григорьичев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Григорьичева Агафья Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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