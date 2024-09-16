Григорьичев Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Григорьичева Анна (Анисья) Фёдоровна
Мать ребёнка: Григорьичева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Григорьичев Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Григорьичева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Григорьичев Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Григорьичева Агафья Матвеевна
Смерть
Неизвестно