Robinson (Newman) Mary Ann
Место рожденияSt Sepulchre, London
Дата рождения23.01.1848
Дата смерти18.01.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1848
Отец: Newman John
Мать: Newman Elizabeth
St Sepulchre, London
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Elizabeth
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Рождение ребёнка
1871
Сын: Robinson Albert F
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Mary Ann
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Рождение ребёнка
1874
Сын: Robinson Frederick J
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Рождение ребёнка
12.02.1880
Дочь: Webb Rose Amelia
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
St Sepulchre, London, England
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ellen M
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Место жительства
1881
8 Berkley Ct, Clerkenwell, London, England
Рождение ребёнка
13.04.1883
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Рождение ребёнка
1891
Сын: Robinson Walter
Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles
Место жительства
1891
47 Bowles RD, Camberwell, London, England
Место жительства
1901
548 Old Kent RD, Camberwell Part of, London, England
Место жительства
02.04.1911
London, England
Смерть
18.01.1912
St. George, Camberwell, London, England