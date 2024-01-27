Robinson (Newman) Mary Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robinson (Newman) Mary Ann

Место рождения

St Sepulchre, London

Дата рождения

23.01.1848

Дата смерти

18.01.1912

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1810 г.р.

Муж

1846 г.р.

Дети

1870 г.р.
1871 г.р.
1873 г.р.
1874 г.р.
1880 г.р.
1881 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1848

Отец: Newman John

Мать: Newman Elizabeth

St Sepulchre, London
Бракосочетание
Около 1869

Муж: Robinson Frederick Charles

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Elizabeth

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Рождение ребёнка
1871

Сын: Robinson Albert F

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Mary Ann

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Рождение ребёнка
1874

Сын: Robinson Frederick J

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Рождение ребёнка
12.02.1880

Дочь: Webb Rose Amelia

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

St Sepulchre, London, England
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ellen M

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Место жительства
1881
8 Berkley Ct, Clerkenwell, London, England
Рождение ребёнка
13.04.1883

Сын: Robinson Edward Thomas

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Рождение ребёнка
1891

Сын: Robinson Walter

Отец ребёнка: Robinson Frederick Charles

Место жительства
1891
47 Bowles RD, Camberwell, London, England
Место жительства
1901
548 Old Kent RD, Camberwell Part of, London, England
Место жительства
02.04.1911
London, England
Смерть
18.01.1912
St. George, Camberwell, London, England
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