Седогин Иван Васильевич 04.10.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСедогин Иван Васильевич

Седогин Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Карамышево, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.10.1926

Дата смерти

02.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

EG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926

Отец: Седогин Василий Аксёнович

Мать: Седогина (Копылова) Феодосия Романовна

Карамышево, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седогина (Паберж) Екатерина Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Седогина Фонина) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Седогина (Паберж) Екатерина Брониславовна

Рождение ребёнка
25.03.1959

Дочь: Глебова (Седогина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Седогина (Паберж) Екатерина Брониславовна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
02.12.1995
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.