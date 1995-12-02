Седогин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1926
Дата смерти02.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Седогина Фонина) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Седогина (Паберж) Екатерина Брониславовна
Рождение ребёнка
25.03.1959
Дочь: Глебова (Седогина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Седогина (Паберж) Екатерина Брониславовна
Смерть
02.12.1995