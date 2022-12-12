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Ida Mary
Ida Mary
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Место рождения
Пери
, Põlva vald, Põlva maakond
Дата рождения
28.08.1875
Пол
Женский
Отец
Reichardt Konstantin Ernst
1839 г.р.
Мать
Reichardt (Denks) Charlotte Friederike
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1875
Отец:
Reichardt Konstantin Ernst
Мать:
Reichardt Charlotte Friederike
Пери
, Põlva vald, Põlva maakond
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