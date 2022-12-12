Ida Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ida Mary

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Место рождения

Пери, Põlva vald, Põlva maakond

Дата рождения

28.08.1875

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1875

Отец: Reichardt Konstantin Ernst

Мать: Reichardt Charlotte Friederike

Пери, Põlva vald, Põlva maakond
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