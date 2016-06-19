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Ромашов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1956

Дата смерти

19.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956

Отец: Ромашов Александр Фёдорович

Мать: Ромашова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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