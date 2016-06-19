Ромашов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1956
Дата смерти19.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956
Рождение ребёнка
03.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2016
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область